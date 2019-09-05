Видеомост Москва – Пекин по итогам встречи Д. Медведева и Ли Кэцяна

Участник в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.
В Пекине к разговору приглашен:
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи.
На 17 сентября запланирована встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об итогах переговоров, о текущем состоянии взаимодействия России и Китая, которые в 2019 году отмечают 70-летний юбилей установления дипломатических отношений, об актуальных вопросах международной повестки, которые затрагивают интересы двух стран, пойдет речь в рамках мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.
В Пекине к разговору приглашен:
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи.
На 17 сентября запланирована встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об итогах переговоров, о текущем состоянии взаимодействия России и Китая, которые в 2019 году отмечают 70-летний юбилей установления дипломатических отношений, об актуальных вопросах международной повестки, которые затрагивают интересы двух стран, пойдет речь в рамках мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/