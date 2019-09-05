Видеомост Москва – Пекин по итогам встречи Д. Медведева и Ли Кэцяна

6

18 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Российско-китайские отношения на современном этапе".