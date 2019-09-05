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РИА Новости

Видеомост Москва – Пекин по итогам встречи Д. Медведева и Ли Кэцяна

16:20 05.09.2019
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18 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Российско-китайские отношения на современном этапе".
Участник в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН.

В Пекине к разговору приглашен:
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи.

На 17 сентября запланирована встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об итогах переговоров, о текущем состоянии взаимодействия России и Китая, которые в 2019 году отмечают 70-летний юбилей установления дипломатических отношений, об актуальных вопросах международной повестки, которые затрагивают интересы двух стран, пойдет речь в рамках мероприятия.

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