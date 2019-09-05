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РИА Новости
Омская область

Губернатор Омской области обсудил перспективы строительства аэропорта

16:11 05.09.2019 (обновлено: 19:28 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме
Губернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на Восточном экономическом форуме обсудил с потенциальными инвесторами перспективы строительства нового аэропорта "Омск-Фёдоровка", сообщает правительство региона.
На полях Восточного экономического форума состоялась встреча Буркова и председателя совета директоров группы компаний "Ренова", куда входит холдинг "Аэропорты регионов", Виктора Вексельберга. Губернатор считает принципиально важным с точки зрения экологии и безопасности вынос аэропорта Омска за черту города и продолжает переговоры по строительству новой воздушной гавани "Омск-Федоровка".
"Компания "Аэропорты регионов" проявляет интерес к участию в данном проекте. Сегодня на встрече обсуждали степень их участия, объемы финансирования, сроки и дальнейшее взаимодействие с федеральными правительственными органами. Потому что без участия федерального центра, без финансовой поддержки этот вопрос не решить на уровне региона и с одним частным инвестором", - сказал губернатор.
Он отметил, что речь идет о крупном объекте транспортной инфраструктуры и внушительном объеме средств, поэтому важно понимать все нюансы взаимодействия и партнерства в рамках проекта.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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"Для нас важно, кто из инвесторов предложит наибольшую сумму инвестиций и наименьшую стоимость авиаперелета. Сумма достаточно большая - более 20 миллиардов рублей, потому что придется, к сожалению, перестраивать всю взлетно-посадочную полосу, все аэронавигационное оборудование, здания. Сегодня есть земельный участок, дороги к нему подведены и часть сетей. Но тот объект, который был построен на 82% - аэропорт "Федоровка", он, к сожалению, пришел уже в негодность", - пояснил Бурков.
Заменить действующие воздушные ворота "Омск-Центральный" может аэропорт "Омск-Федоровка", строительство которого началось в начале 80-х годов, несколько раз останавливалось и возобновлялось. Сейчас площадка представляет собой комплекс незавершенных зданий и сооружений. Минтрансом РФ согласован проект реконструкции аэропорта "Омск-Федоровка". На его реализацию регион намерен часть средств получить из федерального бюджета, а также прилечь частных инвесторов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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