Губернатор Омской области обсудил перспективы строительства аэропорта

ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на Восточном экономическом форуме обсудил с потенциальными инвесторами перспективы строительства нового аэропорта "Омск-Фёдоровка", сообщает правительство региона.

На полях Восточного экономического форума состоялась встреча Буркова и председателя совета директоров группы компаний "Ренова", куда входит холдинг "Аэропорты регионов", Виктора Вексельберга. Губернатор считает принципиально важным с точки зрения экологии и безопасности вынос аэропорта Омска за черту города и продолжает переговоры по строительству новой воздушной гавани "Омск-Федоровка".

"Компания "Аэропорты регионов" проявляет интерес к участию в данном проекте. Сегодня на встрече обсуждали степень их участия, объемы финансирования, сроки и дальнейшее взаимодействие с федеральными правительственными органами. Потому что без участия федерального центра, без финансовой поддержки этот вопрос не решить на уровне региона и с одним частным инвестором", - сказал губернатор.

Он отметил, что речь идет о крупном объекте транспортной инфраструктуры и внушительном объеме средств, поэтому важно понимать все нюансы взаимодействия и партнерства в рамках проекта.

"Для нас важно, кто из инвесторов предложит наибольшую сумму инвестиций и наименьшую стоимость авиаперелета. Сумма достаточно большая - более 20 миллиардов рублей, потому что придется, к сожалению, перестраивать всю взлетно-посадочную полосу, все аэронавигационное оборудование, здания. Сегодня есть земельный участок, дороги к нему подведены и часть сетей. Но тот объект, который был построен на 82% - аэропорт "Федоровка", он, к сожалению, пришел уже в негодность", - пояснил Бурков.

Заменить действующие воздушные ворота "Омск-Центральный" может аэропорт "Омск-Федоровка", строительство которого началось в начале 80-х годов, несколько раз останавливалось и возобновлялось. Сейчас площадка представляет собой комплекс незавершенных зданий и сооружений. Минтрансом РФ согласован проект реконструкции аэропорта "Омск-Федоровка". На его реализацию регион намерен часть средств получить из федерального бюджета, а также прилечь частных инвесторов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.