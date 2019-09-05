Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019. Архивное фото

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Группу из четверых детей-граждан РФ, родившихся в тюрьмах Сирии, планируется вернуть в Россию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Мы обнаружили наших детей в тюрьмах Сирии, и сейчас проведена работа по возвращению детей из тюрем САР... Дай бог, четыре ребенка мы вернем", - заявила Кузнецова по итогам визита в САР.

По ее словам, дети оказались в тюрьмах вместе с матерями, которые были осуждены. Детям от пяти до девяти лет, уточнила омбудсмен.

"Насколько я понимаю, по сирийским правилам не должно быть детей в тюрьме, просто оставили их с мамой, не желая разлучать. Здесь благодаря этой позиции мы нашли этих детей", - отметила Кузнецова.