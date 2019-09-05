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РИА Новости

В Демократической республики Конго протестующие напали на консульство ЮАР

16:07 05.09.2019
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© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Несколько участников акции протеста, выступающих против атак на почве ксенофобии в ЮАР, напали на южноафриканское консульство в Лубумбаши, втором по величине городе в Демократической республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite.
"Демонстрация началась в 9 утра. Они сняли флаг ЮАР и подожгли. Они также испортили табличку, на которой написано "консульство ЮАР", жгли покрышки. Вмешалась полиция, тогда манифестанты направились в центр города", - рассказал интернет-изданию один из очевидцев.
Кроме того, по данным портала, участники протестов бросали в сторону консульства различные предметы.
В центре города протестующие разгромили магазин одежды и ресторан, принадлежащие выходцам из ЮАР. Всего в протестных акциях, как пишет портал, участвовали около сотни человек.
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На прошлой неделе в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, было убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Во вторник в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.
Нигерия объявила о бойкоте Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ЮАР и потребовала полной компенсации за потерю жизней и имущества нигерийцев, пострадавших от нападений на почве ксенофобии. В среду Нигерия отозвала высокого комиссара (посла) в ЮАР. В четверг МИД Нигерии объявил об эвакуации граждан страны из ЮАР после произошедших там нападений на иностранных граждан.
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