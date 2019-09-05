В Демократической республики Конго протестующие напали на консульство ЮАР

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Несколько участников акции протеста, выступающих против атак на почве ксенофобии в ЮАР, напали на южноафриканское консульство в Лубумбаши, втором по величине городе в Демократической республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Несколько участников акции протеста, выступающих против атак на почве ксенофобии в ЮАР, напали на южноафриканское консульство в Лубумбаши, втором по величине городе в Демократической республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite

"Демонстрация началась в 9 утра. Они сняли флаг ЮАР и подожгли. Они также испортили табличку, на которой написано "консульство ЮАР", жгли покрышки. Вмешалась полиция, тогда манифестанты направились в центр города", - рассказал интернет-изданию один из очевидцев.

Today in Lubumbashi Congo pic.twitter.com/Epan5sLKZD — Papi Wata (@yourisunguza) September 5, 2019

Кроме того, по данным портала, участники протестов бросали в сторону консульства различные предметы.

В центре города протестующие разгромили магазин одежды и ресторан, принадлежащие выходцам из ЮАР. Всего в протестных акциях, как пишет портал, участвовали около сотни человек.

На прошлой неделе в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, было убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Во вторник в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.