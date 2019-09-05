МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле

КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел Афганистана сообщил о гибели 10 человек в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источник сообщило о восьми погибших и более чем 30 пострадавших.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.