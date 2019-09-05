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РИА Новости

МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле

15:59 05.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел Афганистана сообщил о гибели 10 человек в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания.
Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источник сообщило о восьми погибших и более чем 30 пострадавших.
"В результате террористического нападения 10 мирных жителей погибли, 42 человека пострадали", - говорится в заявлении представителя ведомства Насрата Рахими.
Ранее телеканал 1TV со ссылкой на Рахими сообщил, что взрыв произошел в 10.10 по местному времени (08.40 мск). Рахими заявил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, полиция оцепила район. Телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности республики. Также телеканал сообщил со ссылкой на МВД, что в результате взрыва был нанесен материальный ущерб по меньшей мере 12 транспортным средствам.
В районе Шаш Дарак располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в частности министерство обороны.
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