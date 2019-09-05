Власти Заполярья призвали развивать новые направления туризма

ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области

МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным туристическим потенциалом, для его развития необходимо заняться брендингом региона, объединить усилия туроператоров и повышать качество услуг, заявил на открытии нового туристического информационного центра в Мурманске врио губернатора Андрей Чибис.

Новый туристический информационный центр открылся в Мурманске в четверг. Туристы, приезжающие в регион, смогут получить информацию о различных маршрутах, достопримечательностях, услугах, которые оказывают туроператоры.

"Для нас туризм – это отрасль экономики, которая может стать драйвером развития для небольших населенных пунктов и моногородов. У нашей области гигантский туристический потенциал, но необходимо повышать уровень сервиса. Основная задача – заняться брендингом мурманской земли, продвигать регион на всех уровнях – от регионального до международного", - сказал Чибис.

По его мнению, для реализации этих задач необходимо тесное взаимодействие туроператоров, которые некоторое время назад объединились в региональный союз и готовы предлагать туристам большой спектр услуг.

"В ближайшее время заработает специальное приложение, маршрутизатор для туриста – рестораны, отели, маршруты… Мы будем развивать те ниши, которые пока не развиты, например, промышленный туризм. В ближайшее время ожидаем выхода распоряжения по закреплению на Баренцевом море участков для ловли краба, это еще одна точка взрывного роста для нашей туриндустрии", - сказал Чибис.