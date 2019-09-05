Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T15:46Z
https://ria.ru/20190905/1558358629.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155205/34/1552053446_0:516:2048:1668_1036x0_80_0_0_68da98231d7f939be45148461aac5088.jpg
РИА Новости
Мурманская область

Власти Заполярья призвали развивать новые направления туризма

15:46 05.09.2019
52
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным туристическим потенциалом, для его развития необходимо заняться брендингом региона, объединить усилия туроператоров и повышать качество услуг, заявил на открытии нового туристического информационного центра в Мурманске врио губернатора Андрей Чибис.
Новый туристический информационный центр открылся в Мурманске в четверг. Туристы, приезжающие в регион, смогут получить информацию о различных маршрутах, достопримечательностях, услугах, которые оказывают туроператоры.
"Для нас туризм – это отрасль экономики, которая может стать драйвером развития для небольших населенных пунктов и моногородов. У нашей области гигантский туристический потенциал, но необходимо повышать уровень сервиса. Основная задача – заняться брендингом мурманской земли, продвигать регион на всех уровнях – от регионального до международного", - сказал Чибис.
По его мнению, для реализации этих задач необходимо тесное взаимодействие туроператоров, которые некоторое время назад объединились в региональный союз и готовы предлагать туристам большой спектр услуг.
Первое награждение памятными знаками Русское Заполярье жителей Мурманской области. 11 августа 2019
11 августа, 17:14Мурманская область
В Мурманске вручили первые памятные знаки "Русское Заполярье"
"В ближайшее время заработает специальное приложение, маршрутизатор для туриста – рестораны, отели, маршруты… Мы будем развивать те ниши, которые пока не развиты, например, промышленный туризм. В ближайшее время ожидаем выхода распоряжения по закреплению на Баренцевом море участков для ловли краба, это еще одна точка взрывного роста для нашей туриндустрии", - сказал Чибис.
Он также отметил, что власти региона будут всячески поддерживать развитие туризма, в том числе с помощью грантов. Для удобства иностранных гостей было принято решение о том, что в службе 112 в каждой смене будет работать один англоговорящий диспетчер.
000000
Обсудить 0
Мурманская областьАндрей ЧибисМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Кандалакшском районе Мурманской области
Власти Мурманской области рассчитывают увеличить турпоток на треть
РИА
Новости
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Популярный японский блогер создаст сайт о Владивостоке
Вид на бухту с яхтами в Турции
Владелец яхты рассказал, как с тонущего судна в Турции спасли 15 россиян
Лента
новостей
Массовый лов красной рыбы
Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья
Красная икра
В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую красную икру и рыбу
Собака на поводке
В одном из поселений Новой Москвы объявили карантин по бешенству
Водовзводная башня Московского Кремля
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в День города
Остров Сахалин. Татарский пролив
В ДФО может появиться новый туристический маршрут "Дальневосточное Кольцо"
Уборка урожая риса на Кубани
На Кубани началась уборка риса
Рабочие меняют электропроводку
Программа капремонта домов в Московской области выполнена на треть
База сборной Дании на время ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
Турецкие отельеры прокомментировали трагедии с туристами в бассейнах
Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
Россияне рассказали, в каких регионах живут самые гостеприимные люди
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Никитин: научный комплекс "Волганариум" появится в Нижегородской области
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния