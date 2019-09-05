МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Додик сказал, что не допускает сомнений в том, что полуостров является частью России. Он подчеркнул необходимость признания этого факта Боснией на государственном уровне. Чиновник также сообщил, что обязательно найдет время, чтобы посетить Крым.

В ответ на это МИД Украины направил ноту протеста, ссылаясь на то, что поездки иностранных должностных лиц в Крым якобы должны согласовываться с украинской стороной.

При этом в ведомстве добавили, что намерены считать слова Додика о Крыме "его собственным видением ситуации".

Ранее в Киеве заявили о создании стратегии по "возвращению" полуострова. В свою очередь, крымские власти назвали идею бессмыслицей и актом популизма, а также призвали Киев разработать план для постепенного признания Крыма в составе России.