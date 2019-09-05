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РИА Новости

МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме

15:35 05.09.2019 (обновлено: 17:57 05.09.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВсероссийская регата "Дружба" в Севастополе
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ранее Додик сказал, что не допускает сомнений в том, что полуостров является частью России. Он подчеркнул необходимость признания этого факта Боснией на государственном уровне. Чиновник также сообщил, что обязательно найдет время, чтобы посетить Крым.
В ответ на это МИД Украины направил ноту протеста, ссылаясь на то, что поездки иностранных должностных лиц в Крым якобы должны согласовываться с украинской стороной.
При этом в ведомстве добавили, что намерены считать слова Додика о Крыме "его собственным видением ситуации".
Ранее в Киеве заявили о создании стратегии по "возвращению" полуострова. В свою очередь, крымские власти назвали идею бессмыслицей и актом популизма, а также призвали Киев разработать план для постепенного признания Крыма в составе России.
В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум в 2014 году проводился в полном соответствии с демократическими принципами и международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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3 сентября, 14:30Радио
"Миллиарды упущенной прибыли". В РФ оценили потери Украины от блокады КрымаРоссийские политологи и экономисты подсчитали примерный финансовый ущерб Украины от блокады Крыма и рассказали, как еще Киев наказал себя после разрыва связей с полуостровом.
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Милорад ДодикБосния и ГерцеговинаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Привыкайте чубатые, привыкайте.....)))
5 сентября, 15:36
Арсений Понфилекно
3720000
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