ШОС провела консультации по гонке вооружений в космическом пространстве

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Москве в рамках председательства России в ШОС состоялись первые тематические консультации государств-членов ШОС по проблематике предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), сообщил сайт МИД РФ.

В консультациях, которые прошли в среду 4 сентября, приняли участие эксперты из столиц и представители посольств государств-членов ШОС в Москве, сотрудники секретариата ШОС.

Обсуждены вопросы выработки практических мер в целях ПГВК, включая продвижение идеи о многостороннем юридически обязывающем инструменте с надежными гарантиями невывода оружия на околоземную орбиту на базе российско-китайского проекта международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Участники признали важность заключения юридически обязывающего инструмента в целях ПГВК.