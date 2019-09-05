ШОС провела консультации по гонке вооружений в космическом пространстве

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Москве в рамках председательства России в ШОС состоялись первые тематические консультации государств-членов ШОС по проблематике предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), сообщил сайт МИД РФ.
В консультациях, которые прошли в среду 4 сентября, приняли участие эксперты из столиц и представители посольств государств-членов ШОС в Москве, сотрудники секретариата ШОС.
Обсуждены вопросы выработки практических мер в целях ПГВК, включая продвижение идеи о многостороннем юридически обязывающем инструменте с надежными гарантиями невывода оружия на околоземную орбиту на базе российско-китайского проекта международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Участники признали важность заключения юридически обязывающего инструмента в целях ПГВК.
"Консультации подтвердили единство подходов государств-членов ШОС по данной тематике. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации по проблематике ПГВК на профильных многосторонних площадках, в том числе в рамках Генассамблеи ООН, Конференции по разоружению, Комиссии ООН по разоружению. Выражен интерес к проведению полноформатных консультаций по ПГВК в рамках ШОС на регулярной основе", - сообщил МИД.
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