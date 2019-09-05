Посол России в КНДР призывал не обострять ситуацию на Корейском полуострове

ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Россия призывает все стороны воздержаться от шагов, способных обострить ситуацию на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могли бы привести к обострению и без того очень непростой ситуации на Корейском полуострове", - сказал дипломат.

Ранее КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся. Власти Японии полагают, что Северная Корея занята разработкой новых типов ракет, перехват которых с помощью систем ПРО может быть затруднен.