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РИА Новости

Посол России в КНДР призывал не обострять ситуацию на Корейском полуострове

15:31 05.09.2019 (обновлено: 16:06 05.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Россия призывает все стороны воздержаться от шагов, способных обострить ситуацию на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могли бы привести к обострению и без того очень непростой ситуации на Корейском полуострове", - сказал дипломат.
Ранее КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся. Власти Японии полагают, что Северная Корея занята разработкой новых типов ракет, перехват которых с помощью систем ПРО может быть затруднен.
"При этом хотел бы заметить, что действия Пхеньяна действительно стали реакцией на американо-южнокорейские маневры. В официальных заявлениях северяне с возмущением указывают на то, что эти "игры" идут вразрез с достигнутыми с США и Республикой Корея договоренностями относительно обоюдного прекращения враждебных действий. Учения, один из замыслов которых состоит в отработке задач по "нормализации обстановки на Севере", дружественными никак не назовешь", - подчеркнул Мацегора.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
15:17РИА Новости
Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол
Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
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