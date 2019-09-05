Российский посол оценил попытки США помешать ослаблению санкций против КНДР

ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что США и Запад блокируют попытки ослабить санкции СБ ООН против КНДР, даже когда речь идет о поставках жизненно важных товаров, такой подход не поможет попыткам урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"К сожалению, США и их западные союзники по-прежнему исходят из того, что давление на республику должно продолжаться, ими блокируются любые попытки ослабить рестрикции. Даже когда речь идет о поставках товаров, жизненно необходимых населению КНДР. Это ошибочные подходы - они не приведут к результатам, на которые рассчитывают в Вашингтоне, я уже не говорю о сугубо антигуманном характере политики коллективного наказания северокорейцев", - отметил высокопоставленный российский дипломат.