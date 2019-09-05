Российский посол оценил попытки США помешать ослаблению санкций против КНДР

ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что США и Запад блокируют попытки ослабить санкции СБ ООН против КНДР, даже когда речь идет о поставках жизненно важных товаров, такой подход не поможет попыткам урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
Он напомнил, что ослабление и последующее снятие ограничений предусмотрено в самих санкционных резолюциях Совбеза ООН.
"КНДР предприняла серьезные шаги, направленные на уменьшение напряженности на полуострове, поэтому была вправе рассчитывать на встречные действия. Российская сторона выражала поддержку такому алгоритму поэтапного продвижения по пути урегулирования ядерной проблемы", - сказал Мацегора.
"К сожалению, США и их западные союзники по-прежнему исходят из того, что давление на республику должно продолжаться, ими блокируются любые попытки ослабить рестрикции. Даже когда речь идет о поставках товаров, жизненно необходимых населению КНДР. Это ошибочные подходы - они не приведут к результатам, на которые рассчитывают в Вашингтоне, я уже не говорю о сугубо антигуманном характере политики коллективного наказания северокорейцев", - отметил высокопоставленный российский дипломат.