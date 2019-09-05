СК завел дело о хищении средств на ремонт памятника в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам, возбуждено в Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2017 года администрация Большебакалдского сельского поселения и ПМК "Бутурлинская" заключили муниципальный контракт на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области. По заключению эксперта, стоимость фактически выполненных работ меньше и существенно отличается от суммы заключенного муниципального контракта.