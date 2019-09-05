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РИА Новости

СК завел дело о хищении средств на ремонт памятника в Нижегородской области

14:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам, возбуждено в Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону.
В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2017 года администрация Большебакалдского сельского поселения и ПМК "Бутурлинская" заключили муниципальный контракт на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области. По заключению эксперта, стоимость фактически выполненных работ меньше и существенно отличается от суммы заключенного муниципального контракта.
"Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения, а также тех, кто причастен к преступлению", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
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