Богданов и посол Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ираке и Сирии, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся в Ираке и Сирии ситуацию, в том числе в свете предпринимаемых международным сообществом усилий по искоренению остающихся там очагов террористической угрозы", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что отдельное внимание на встрече было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских связей.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.