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РИА Новости
Война в Сирии

Богданов и посол Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

14:52 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ираке и Сирии, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся в Ираке и Сирии ситуацию, в том числе в свете предпринимаемых международным сообществом усилий по искоренению остающихся там очагов террористической угрозы", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что отдельное внимание на встрече было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских связей.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Война в СирииМихаил БогдановМИД РФИракСирияРоссияВ мире
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