Правительство выделит средства на организацию занятости в Приангарье

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство России распорядилось выделить Роструду более 30 миллионов рублей на организацию занятости и содействию самозанятости пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Роструду из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в объеме 30076,7 тысячи рублей на оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области, возникающих при реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области в размере 96 процентов", - говорится в документе.

Исходя из документа, имеется в виду достижение следующих результатов: организация временной занятости 293 граждан, пострадавших от наводнения, включая работников организаций, расположенных на затопленных территориях - 26698,1 тысячи рублей, а также содействие самозанятости 20 граждан, пострадавших от наводнения - 3378,6 тысячи рублей.

Также кабмин распорядился, чтобы Роструд осуществил контроль за целевым и эффективным использованием выданных бюджетных ассигнований и предоставил доклад до 1 февраля 2020 года.