Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T14:50Z
https://ria.ru/20190905/1558355341.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155712/49/1557124943_0:52:1235:747_1036x0_80_0_0_c09360cc53f9de0742f237e3d492aeb7.jpg
РИА Новости

Правительство выделит средства на организацию занятости в Приангарье

14:50 05.09.2019
100
© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство России распорядилось выделить Роструду более 30 миллионов рублей на организацию занятости и содействию самозанятости пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Роструду из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в объеме 30076,7 тысячи рублей на оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области, возникающих при реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области в размере 96 процентов", - говорится в документе.
Исходя из документа, имеется в виду достижение следующих результатов: организация временной занятости 293 граждан, пострадавших от наводнения, включая работников организаций, расположенных на затопленных территориях - 26698,1 тысячи рублей, а также содействие самозанятости 20 граждан, пострадавших от наводнения - 3378,6 тысячи рублей.
Также кабмин распорядился, чтобы Роструд осуществил контроль за целевым и эффективным использованием выданных бюджетных ассигнований и предоставил доклад до 1 февраля 2020 года.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 18:37РИА Новости
Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. -0-
101001
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиПравительство РоссииРострудИркутская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов и посол Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
РИА
Новости
Военнослужащие армии Украины
ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Москва рассмотрит возможность гуманитарной помощи КНДР, заявил посол России
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Атомные ледоколы типа "Лидер" будут почти полностью российскими
Лента
новостей
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь Звезда
"Звезда" примет участие в конкурсе по созданию двух судов для Минобрнауки
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Глава ТПП назвал аквакультуру перспективным сектором для Дальнего Востока
Вице-премьер России Виталий Мутко
Мутко попросил чиновников из Ставрополя помочь коллегам в Приангарье
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne
Военные учения
В Ленинградской области начались российско-сербские учения
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
Минтранс не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Дитрих попросил ФАС присмотреться к цене авиакеросина на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Путин в пятницу проведет совещание на космодроме "Восточный"
Полиция в Египте
В Египте ликвидировали шестерых террористов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СП проверит бюджетные траты при возведении конгресс-холла в Челябинске
11:27Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве
11:26В ДНР назвали причину отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу
11:25Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО
11:24АТЦ СНГ: новый украинский гранатомет попал к террористам раньше, чем в ВСУ
11:19Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов
11:18Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию
11:18Двум пермским компаниям грозят штрафы за сговор на торгах по вывозу ТКО
11:16Зиничев проверил готовность инфраструктуры Певека перед прибытием ПАТЭС
11:15Рослесхоз объяснил задержку с тушением пожаров в Сибири и ДФО
11:14Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
11:13В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет
11:12В Хабаровске арестовали мужчину, стрелявшего в играющих во дворе детей
11:11Путин рассказал, как можно поощрять компании с недорогими билетами в ДФО
11:10Путин призвал ведомства руководствоваться интересами Дальнего Востока
11:10СК завел дело после грубого задержания росгвардейцем мужчины в Новосибирске
11:10Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
11:10Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока
11:09Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока
11:04Путин рассказал о роли ДВФУ в образовательном пространстве АТР
Лента новостейМолния