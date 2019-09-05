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РИА Новости
Омская область

Омский губернатор провел переговоры о поставках зерна на Филиппины

14:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Губернатор Омской области Александр Бурков . Архивное фото
ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Александр Бурков в ходе Восточного экономического форума провел переговоры о поставках омского зерна и зернобобовых культур на Филиппины, сообщает в четверг правительство региона.
На полях V ВЭФ Бурков обсудил вопросы развития торгово-экономических отношений с председателем Филиппино-Российской бизнес-ассамблеи Арми Лопез Гарсия и консулом Филиппин в РФ.
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"Филиппинцы заинтересованы в импорте продовольствия, особенно зерна и свинины, поставках зерновых, бобовых. Продолжим общение с департаментом сельского хозяйства Филиппин. Планируем встречу на продовольственной выставке в Москве в конце сентября", - отметил Бурков.
Глава региона сообщил, что с консулом Филиппин в России также обсуждали тему поставок на территорию республики омских сельскохозяйственных культур.
"В этом государстве проживают 104 миллиона человек. Страна является очень крупным потребителем этих продуктов. Они поставляют зерно даже из Канады. Но я считаю, что здесь Россия намного ближе и может им дать хорошую цену и дать качественное зерно. Поэтому встречались с теми, кто сегодня из Тихоокеанского региона готовы покупать, являются реальными потребителями зерна и бобовых культур. Для нас это важно, и мы используем площадку дальневосточного форума для выстраивания этих связей", - сказал Бурков.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Омская областьВосточный экономический форумАлександр БурковОмская областьЭкономика
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