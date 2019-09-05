Омский губернатор провел переговоры о поставках зерна на Филиппины

"В этом государстве проживают 104 миллиона человек. Страна является очень крупным потребителем этих продуктов. Они поставляют зерно даже из Канады. Но я считаю, что здесь Россия намного ближе и может им дать хорошую цену и дать качественное зерно. Поэтому встречались с теми, кто сегодня из Тихоокеанского региона готовы покупать, являются реальными потребителями зерна и бобовых культур. Для нас это важно, и мы используем площадку дальневосточного форума для выстраивания этих связей", - сказал Бурков.