Около 20 новых фермерских хозяйств появятся в 2019 году в Подмосковье

Обязательное условие для получения гранта – регистрация сельхозпредприятия или хозяйства в 2019 году, российское гражданство предпринимателя, его постоянноео проживание в сельской местности и ряд других условий, которые можно уточнить на сайте центра компетенций и управления сельского хозяйства области. Кроме этого, специалисты центра выезжают в муниципалитеты, чтобы в индивидуальных беседах с начинающими фермерами разъяснить порядок оформления заявок на гранты.