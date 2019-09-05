Около 20 новых фермерских хозяйств появятся в 2019 году в Подмосковье

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Около 20 новых фермерских хозяйств появится в Московской области в 2019 году в рамках программы поддержки агропредприятий "Агростартап", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"В Подмосковье, благодаря программе "Агростартап", появится порядка двадцати новых фермерских хозяйств. По итогам рассмотрения комиссией заявок принято решение поддержать 18 проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 63 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.
Обязательное условие для получения гранта – регистрация сельхозпредприятия или хозяйства в 2019 году, российское гражданство предпринимателя, его постоянноео проживание в сельской местности и ряд других условий, которые можно уточнить на сайте центра компетенций и управления сельского хозяйства области. Кроме этого, специалисты центра выезжают в муниципалитеты, чтобы в индивидуальных беседах с начинающими фермерами разъяснить порядок оформления заявок на гранты.
"Грант стал самым востребованным среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья. На конкурс было подано 48 заявок. Почти все проекты, которые победили, направлены на создание фермерского хозяйства с нуля",- отметил Разин.