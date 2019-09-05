Джонсон намерен вновь призвать парламент провести всеобщие выборы

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Канцелярия британского премьера подтвердила, что Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести в ближайшее время внеочередные всеобщие выборы.

"Премьер-министр выступит с речью, в которой изложит, почему сейчас пришло время высказаться народу, которого подвел парламент. Выборы позволят разрешить ситуацию раз и навсегда", - сказал журналистам представитель офиса премьера.

Накануне палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении выборов 15 октября. Глава лейбористов Джереми Корбин заявил, что поддержит выборы только после того, как закон, не допускающий Brexit без соглашения, вступит в силу. Не исключено, что соответствующий законопроект будет принят парламентом уже в пятницу вечером.