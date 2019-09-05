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РИА Новости

Джонсон намерен вновь призвать парламент провести всеобщие выборы

14:08 05.09.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Канцелярия британского премьера подтвердила, что Борис Джонсон намерен вновь предложить парламенту провести в ближайшее время внеочередные всеобщие выборы.
"Премьер-министр выступит с речью, в которой изложит, почему сейчас пришло время высказаться народу, которого подвел парламент. Выборы позволят разрешить ситуацию раз и навсегда", - сказал журналистам представитель офиса премьера.
Накануне палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении выборов 15 октября. Глава лейбористов Джереми Корбин заявил, что поддержит выборы только после того, как закон, не допускающий Brexit без соглашения, вступит в силу. Не исключено, что соответствующий законопроект будет принят парламентом уже в пятницу вечером.
Законопроект обязывает премьера в случае отсутствия соглашения с ЕС просить объединение о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Сам Джонсон настроен категорически против переноса срока. Депутаты отказываются пока поддержать выборы, опасаясь, что в случае сохранения своего поста Джонсон 31 октября выведет страну из ЕС без соглашения. Новый закон не позволит ему этого сделать.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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