Моди заявил о намерении наращивать использование солнечной энергии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Индия намерена наращивать использование солнечной энергии, это потенциальный рынок для 250 миллионов индийских семей, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Индия может стать производителем солнечных батарей. Все различные АЭС, которые мы сейчас строим, и другие энергетические объекты, мы сейчас делаем акцент на производстве солнечных батарей, потому что такие батареи имеют популярность", - сказал Моди на пленарном заседании ВЭФ.

"Сейчас мы хотим перейти на экологически чистое приготовление пищи. И 250 миллионов хозяйств должны уже перейти на экологические безопасное приготовление пищи. Мы хотим обеспечить энергию для этих домохозяйств, и мы хотим, чтобы солнечная энергия пришла на помощь", - отметил он.

Премьер добавил, что Индия хочет "разрабатывать системы батарей, а также использовать пути сохранения и хранения солнечной энергии для того, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать для приготовления экологически чистой пищи".

Индийский премьер подчеркнул, что в Индии "есть 250 миллионов семей, которые нуждаются в этих батареях, в этой энергии".