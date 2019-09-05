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РИА Новости
Восточный экономический форум

Моди заявил о намерении наращивать использование солнечной энергии

13:45 05.09.2019 (обновлено: 14:32 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Индия намерена наращивать использование солнечной энергии, это потенциальный рынок для 250 миллионов индийских семей, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Индия может стать производителем солнечных батарей. Все различные АЭС, которые мы сейчас строим, и другие энергетические объекты, мы сейчас делаем акцент на производстве солнечных батарей, потому что такие батареи имеют популярность", - сказал Моди на пленарном заседании ВЭФ.
"Сейчас мы хотим перейти на экологически чистое приготовление пищи. И 250 миллионов хозяйств должны уже перейти на экологические безопасное приготовление пищи. Мы хотим обеспечить энергию для этих домохозяйств, и мы хотим, чтобы солнечная энергия пришла на помощь", - отметил он.
Премьер добавил, что Индия хочет "разрабатывать системы батарей, а также использовать пути сохранения и хранения солнечной энергии для того, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать для приготовления экологически чистой пищи".
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Индийский премьер подчеркнул, что в Индии "есть 250 миллионов семей, которые нуждаются в этих батареях, в этой энергии".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладивостокРоссияИндияВ мире
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