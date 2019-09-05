В офисе "Укрэнерго" начались обыски, сообщили СМИ

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Национальная полиция проводит обыски в офисе НЭК "Укрэнерго", сообщили в компании агентству РБК Украина.
"По словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов", - сообщило агентство.
Других подробностей не сообщается.
ХАЭС-РАЭС - волоконно-оптическая линия связи протяженностью 176,9 километра на территории Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей. Проект был начат компанией "Укрэнерго" в конце 2016 года.