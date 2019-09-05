В офисе "Укрэнерго" начались обыски, сообщили СМИ

"По словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов", - сообщило агентство.