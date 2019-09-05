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РИА Новости

В офисе "Укрэнерго" начались обыски, сообщили СМИ

13:39 05.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Национальная полиция проводит обыски в офисе НЭК "Укрэнерго", сообщили в компании агентству РБК Украина.
"По словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов", - сообщило агентство.
Других подробностей не сообщается.
ХАЭС-РАЭС - волоконно-оптическая линия связи протяженностью 176,9 километра на территории Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей. Проект был начат компанией "Укрэнерго" в конце 2016 года.
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УкрэнергоРБК (медиагруппа)КиевУкраинаВ мире
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