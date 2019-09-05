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РИА Новости

Ветерану из Смоленской области, ютившейся в старой конюшне, дали квартиру

13:46 05.09.2019 (обновлено: 13:58 05.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМария Киреевна
Мария Киреевна
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Татьяна Кирсанова. Жительнице Смоленской области 85-летней Марии Киселевой муниципальные власти Екимовичей выделили благоустроенную квартиру. Жилье ветерану, долгое время ютившейся в здании старинной конюшни без отопления и удобств, предоставили по социальному найму.
В июне на сайте РИА Новости был опубликован материал о Марии Киселевой, в котором описывались жуткие условия жизни пенсионерки. В результате пожара в 2002 году Киселева, пережившая гитлеровскую оккупацию, осталась без крыши над головой. В том же году Рославльская администрация, куда Киселева обратилась за помощью, выделила ей пристройку к зданию станционного смотрителя бывшей почтовой службы. Ориентировочно строению больше 150 лет, оно непригодно для жилья: течет крыша, нет газа, отопления, водопровода и канализации. В этом доме, который местные называют царской конюшней, Мария Киреевна прожила последние 17 лет.
Мария Киреевна во дворе своего дома
17 июня, 08:00Специальный репортаж
Ветеран из-под Смоленска похоронила всех детей и теперь живет в конюшне
В предоставленную властями квартиру Киселева переехала около месяца назад. По ее словам, соседи помогают ей сделать ремонт: поменяли сантехнику, переложили водопроводные трубы на кухне. "Все хорошо у меня теперь, — заверила РИА Новости пенсионерка. — Тепло, воду не надо таскать из колодца. Спасибо вам огромное за помощь. Без вас, журналистов, мне бы этого счастья по гроб жизни не видать".
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КвартираЖильеМоскваСмоленская областьОбщество
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