Ветерану из Смоленской области, ютившейся в старой конюшне, дали квартиру

В предоставленную властями квартиру Киселева переехала около месяца назад. По ее словам, соседи помогают ей сделать ремонт: поменяли сантехнику, переложили водопроводные трубы на кухне. "Все хорошо у меня теперь, — заверила РИА Новости пенсионерка. — Тепло, воду не надо таскать из колодца. Спасибо вам огромное за помощь. Без вас, журналистов, мне бы этого счастья по гроб жизни не видать".