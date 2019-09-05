Путин прокомментировал заявления главы Пентагона о размещении ракет в АТР

"Наша позиция в отношении выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известна, нет необходимости повторяться. Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем, что он является контрпродуктивным и разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями. Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету, мы не будем ее размещать, а мы произведем такие же ракеты, разумеется, в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства наземного базирования. То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство", - сказал Путин.