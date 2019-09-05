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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин прокомментировал заявления главы Пентагона о размещении ракет в АТР

12:40 05.09.2019 (обновлено: 13:10 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Слова главы Пентагона о размещении ракет США в Южной Корее и Японии вызывают беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Наша позиция в отношении выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известна, нет необходимости повторяться. Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем, что он является контрпродуктивным и разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями. Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету, мы не будем ее размещать, а мы произведем такие же ракеты, разумеется, в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства наземного базирования. То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
12:44Восточный экономический форум
Путин: американские ракеты в Южной Корее создадут угрозу российским базам
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Восточный экономический форумВладимир ПутинВладивостокРоссияСШАМинистерство обороны СШАЮжная КореяЯпонияВ мире
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