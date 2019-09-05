Российские сенаторы будут наблюдать за ходом второго тура выборов в Абхазии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Замглавы международного комитета Совфеда РФ Фарит Мухаметшин и член этого же комитета Алексей Кондратьев направятся в Абхазию в качестве наблюдателей на втором туре выборов президента республики.
"Наша делегация направляется в Абхазию для наблюдения за ходом второго тура выборов президента республики", - сказал Кондратьев РИА Новости в четверг.
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, в нем примут участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния, сообщил ЦИК республики.
Согласно окончательным данным, которые огласил глава ЦИК Тамаз Гогия, Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.