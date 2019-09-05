Аэрофлот расширил линейку детских дорожных наборов

МОСКВА, 5 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот расширил ассортимент детских наборов, которые на его рейсах теперь получают даже самые маленькие пассажиры. Для детей в возрасте до двух лет подготовлены специальные комплекты, в которые входят удобная сумка, мягкая детская книжка с яркими картинками, мягкий паззл с крупными деталями и очищающие салфетки с гипоаллергенными компонентами.

Детские наборы предоставляются на всех рейсах Аэрофлота и во всех классах обслуживания. Теперь на самолетах компании есть наборы для детей трех возрастных категорий: до 2 лет, от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет. Разработка варианта для самых маленьких проведена с учетом пожеланий пассажиров.

Кроме наборов с игрушками, для детей предусмотрен развлекательный канал с фильмами, музыкой, мультфильмами и играми. Пассажиры с детьми дошкольного возраста на рейсах продолжительностью более трех часов могут получить питание в удобное для них время. Для этого нужно обратиться к бортпроводнику до начала обслуживания пассажиров в салоне.

Аэрофлот также разрешает провозить дополнительно к норме бесплатного провоза багажа коляску весом до 20 килограммов при условии ее использования или детское кресло для использования на борту при наличии отдельного места на ребенка. Авиакомпания резервирует люльки для детей в возрасте до 1 года и весом не более 11 килограммов. Детская люлька предоставляется на воздушных судах, оборудованных креплениями для ее установки (однако заказать этот сервис необходимо не позже, чем за 36 часов до путешествия).

Высокий уровень услуг Аэрофлота для детей был отмечен пассажирами и экспертами. Так, ранее Аэрофлот был признан российской авиакомпанией с наилучшими условиями для детей в рейтинге туристического поисковика Aviasales, проведенном с участием 5 тысяч пассажиров. Детские наборы Аэрофлота неоднократно побеждали по итогам присуждения престижной международной премии Travel Plus Airline Amenity Bag Awards. А в текущем году авиакомпания победила сразу в пяти номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award, в том числе "Лучший сервис для пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями".

Получить более подробную информацию, а также заказать необходимые услуги можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.