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РИА Новости

В ДНР назвали причину отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу

11:26 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Позиция Киева на переговорах по Донбассу в Минске в течение пяти лет тормозит прогресс в урегулировании конфликта в регионе, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящего до сих пор.
"Украинская сторона по-прежнему продолжает пользоваться процессом как способом манипуляции, в том числе, и перед лицом мирового сообщества. Это и многое другое тормозит процесс урегулирования в рамках Минска. Но об одном говорить можно уверенно - альтернатив минской площадке на данный момент нет. Это единственный шанс в будущем дойти до конкретных шагов по прекращению огня в Донбассе и решению других важных вопросов мирным путем", - заявил Якубов, комментируя пятилетнюю годовщину минского протокола.
Он пояснил, что благодаря минскому процессу удалось остановить активные боевые действия в регионе, что в свою очередь предотвратило разрушения большего масштаба и большее число жертв среди мирного населения. Кроме того, удалось удерживать на низком уровне эскалацию на линии соприкосновения, выстроить определенный механизм взаимодействия с представителями Киева, который позволяет проводить различные мероприятия вдоль линии соприкосновения, в том числе аварийные, ремонтно-восстановительные.
"В конце концов на переговорной площадке мы открыто и официально заявляем о своих позициях и интересах. Конечно, наряду с позитивными моментами стоит отметить и отсутствие прорывных решений, касающихся полного и устойчивого прекращения огня"- сказал Якубов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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