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РИА Новости

V Международный форум русскоязычных вещателей

11:17 05.09.2019
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11 сентября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится V Международный форум русскоязычных вещателей.
Участники:
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей БЫСТРИЦКИЙ;
- заместитель начальника Управления реализации молодежных программ и развитию публичной дипломатии Россотрудничества Андрей КОВАЛЕНКО;
- вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур ШАФИР;
- глава мультимедийного агентства СЕО Ruptly Динара ТОКТОСУНОВА;
- заместитель главного редактора журнала "Международная жизнь" Михаил КУРАКИН;
- начальник аналитического отдела РБК-ТВ Алексей ШТЕЙНБУХ;
- продакт-менеджер социальной сети ВКонтакте Наталья АЛИМОВА.

В этом году форум посетят более 200 участников из России, СНГ, Европы, Северной и Южной Америки. Будут обсуждены следующие темы: "Русский голос в современном мире: интеграция или обособление"; "Россия и международные организации СМИ: вчера и сегодня"; "Новые технологии: во все ли вагоны нужно запрыгивать?"; "Социальная ответственность в современных коммуникациях".
Мероприятие организовано Российской академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства иностранных дел РФ и Россотрудничества. Генеральный информационный партнер – МТРК "Мир".

Аккредитация Яна Мельникова Тел: 8 (495) 951-1741, 8 (915) 087-9462 Email: pr@radioacademy.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал и Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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