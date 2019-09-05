В Астраханской области завершился конкурс "Губернаторский резерв"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Церемония награждения пятидесяти победителей регионального кадрового конкурса "Губернаторский резерв" прошла в Астраханском кремле, сообщает пресс-служба конкурса.
Финалисты получат шанс присоединиться к команде губернатора и принять участие в лучших отечественных образовательных программах.
В течение двух дней в формате деловой игры профессиональные компетенции и личные качества участников оценивали федеральные эксперты. Кроме того, конкурсанты провели открытые уроки в школах Астрахани.
До заключительного этапа конкурса дошли 150 человек, а всего заявок было подано более 7 тысяч.
Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения региона, где проходили аналогичные конкурсы, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области", ‒ сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он также добавил, что конкурс ‒ это только начало нового этапа. В будущем команде победителей предстоит решить большое количество задач социально-экономического развития Астраханской области.
Конкурс "Губернаторский резерв" проводился по поручению Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия ‒ страна возможностей".