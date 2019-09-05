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РИА Новости

В Астраханской области завершился конкурс "Губернаторский резерв"

11:14 05.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Губернаторский резерв"Участники конкурса "Губернаторский резерв"
Участники конкурса Губернаторский резерв
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Губернаторский резерв"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Церемония награждения пятидесяти победителей регионального кадрового конкурса "Губернаторский резерв" прошла в Астраханском кремле, сообщает пресс-служба конкурса.
Финалисты получат шанс присоединиться к команде губернатора и принять участие в лучших отечественных образовательных программах.
В течение двух дней в формате деловой игры профессиональные компетенции и личные качества участников оценивали федеральные эксперты. Кроме того, конкурсанты провели открытые уроки в школах Астрахани.
До заключительного этапа конкурса дошли 150 человек, а всего заявок было подано более 7 тысяч.

Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения региона, где проходили аналогичные конкурсы, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области", ‒ сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он также добавил, что конкурс ‒ это только начало нового этапа. В будущем команде победителей предстоит решить большое количество задач социально-экономического развития Астраханской области.
Конкурс "Губернаторский резерв" проводился по поручению Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия ‒ страна возможностей".
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Игорь БабушкинАстраханская областьОбщество
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