В Астраханской области завершился конкурс "Губернаторский резерв"

Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения региона, где проходили аналогичные конкурсы, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области", ‒ сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.