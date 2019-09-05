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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин призвал ведомства руководствоваться интересами Дальнего Востока

11:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума призвал федеральные ведомства и всех, кто включен в работу по развитию Дальнего Востока, руководствоваться в своей деятельности интересами спецификой региона, запросами его жителей.
"Не раз говорил, что для Дальнего Востока мы должны предлагать особые меры, продвинутые механизмы и гибкие инструменты, учитывающие специфику этих огромных территорий, запросы людей, которые здесь живут. Мы пошли на такие эксперименты, на новаторство в части экономики, привлечения инвестиций. И получили, как я уже сказал в начале своего выступления, позитивный результат. Так же нужно действовать и в развитии социальной сферы", - сказал Путин.
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"Я прошу все федеральные ведомства, всех коллег, которые включены в работу по развитию региона, руководствоваться именно такой логикой и интересами Дальнего Востока, а по сути значит и всей страны, всей России", - добавил российский лидер.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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