Путин призвал ведомства руководствоваться интересами Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума призвал федеральные ведомства и всех, кто включен в работу по развитию Дальнего Востока, руководствоваться в своей деятельности интересами спецификой региона, запросами его жителей.

"Не раз говорил, что для Дальнего Востока мы должны предлагать особые меры, продвинутые механизмы и гибкие инструменты, учитывающие специфику этих огромных территорий, запросы людей, которые здесь живут. Мы пошли на такие эксперименты, на новаторство в части экономики, привлечения инвестиций. И получили, как я уже сказал в начале своего выступления, позитивный результат. Так же нужно действовать и в развитии социальной сферы", - сказал Путин.