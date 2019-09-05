СК завел дело после грубого задержания росгвардейцем мужчины в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как сотрудник Росгвардии ударил и повалил на землю прохожего, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Видеозапись со стационарной камеры конфликта сотрудников Росгвардии и прохожего появилась в выходные в Telegram-каналах и социальных сетях. На ней видно, что рядом с идущим по улице мужчиной останавливается служебный автомобиль УАЗ. Из него выходят два сотрудника Росгвардии в форме, что-то спрашивают у прохожего. После того как мужчина, которому, видимо, это не понравилось, попытался уйти, один росгвардеец валит его на землю, а второй препятствует другому прохожему снять это на телефон.

"Проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 30 августа сотрудник Росгвардии при исполнении служебных обязанностей в Октябрьском районе Новосибирска остановил проходящего по дороге мужчину, при этом не представился и не объяснил требования закона о причинах его остановки.

"Мужчина в свою очередь направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения. После этого, сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю", - говорится в сообщении.