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РИА Новости

В МИД призвали НАТО обсуждать утилизацию оружия

11:00 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия призывает НАТО более предметно обсуждать вопрос утилизации списанных вооружений, чтобы не допускать его неконтролируемое попадание на рынок и в конченом итоге в руки террористов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Выступая на Второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", Сыромолотов отметил, что несмотря на разгром основной части террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, о преодолении террористической угрозы там говорить пока рано. Кроме того, террористы продолжают совершать атаки в различных регионах мира. По словам замминистра, за первое полугодие текущего года в мире произошло более 400 террористических атак.
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"Как правило, перейдя к тактике партизанской войны, террористы используют минно-взрывные устройства в сочетании с обстрелом из легкого автоматического стрелкового оружия. И мне хотелось бы подчеркнуть, что на их вооружении мы видим оружие, которое явно находилось в мобилизационных запасах бывших стран Варшавского договора и отдельных республик бывшего СССР", - заявил Сыромолотов.
Он добавил, что раньше отмечались случаи поставок средств связи, легкого стрелкового оружия, обмундирования из стран Балтии и Грузии террористам на Кавказ.
"В этой связи мы видим необходимость более предметного диалога с руководством НАТО, в том числе о контроле за списанием и утилизацией устаревшей военной продукции, пресечении ее неконтролируемого выброса на рынок", - добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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