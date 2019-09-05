Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T10:55Z
https://ria.ru/20190905/1558331709.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело из-за пропажи вертолета, летевшего в Красноярский край

10:55 05.09.2019
575
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен - РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело в связи с пропажей вертолета Ми-2 с тремя мужчинами на борту, который около месяца назад вылетел из Ямало-Ненецкого автономного округа в Красноярский край и пропал, сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в среду сообщил о пропаже вертолета, на борту которого находились как минимум три человека. Воздушное судно 11 августа вылетело из поселка Коротчаево, являющегося частью города Новый Уренгой (ЯНАО), в Дудинку Красноярского края без уведомления служб организации воздушного движения. Вертолет не прибыл в место назначения, а проведенные в августе поисково-спасательные работы результатов не принесли и были приостановлены. В ведомстве подчеркивали, что после обращения следователей власти организовали силами "Ямалспаса" дополнительные поисковые работы.
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
21 июня, 15:11РИА Новости
МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-2 на Кубани
"Следователями Сургутского следственного отдела... по факту пропавшего вертолета Ми-2 с находящимися на борту пассажирами расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Согласно версии следствия, трое мужчин вечером 11 августа, не оценив готовность воздушного судна, без составления плана полета и получения предполетного задания в службах авиационной навигации вылетели с территории производственной базы "Полярный экспресс" в Коротчаево в направлении Дудинки.
"До настоящего времени вертолет с пассажирами на борту к месту назначения не прибыл", - пояснили в следственном управлении.
Местонахождение воздушного судна устанавливается. Следователи допросили родственников и знакомых находившихся на борту мужчин, запросили сведения о биллинге их телефонов, а также о возможном плане полета, добавили в ведомстве.
100220
Обсудить 0
Ми-2Следственный комитет РФКрасноярский крайРоссияХанты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Задержание мужчины сотрудниками ФГУП Охрана на улице Панишева в Новосибирске
СК завел дело после грубого задержания росгвардейцем мужчины в Новосибирске
РИА
Новости
СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
Члены ОНК попросили главу СК проверить руководство СИЗО в Петербурге
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Жительница Тувы убила родственницу, плохо присматривавшую за ее коровами
Вертолет Ми-8
Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
Лента
новостей
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Свердловской области два подростка готовили массовое убийство
Машина Следственного комитета РФ
В Иркутской области двух подростков будут судить за убийство школьницы
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат Госдумы поддержал идею Грефа отменить школьные экзамены
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Житель Калининграда пытался зарезать отца, чтобы получить наследство
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Украинский военный
В ДНР заявили, что предотвратили попытку ВСУ проникнуть в республику
Лесные пожары в Амурской области
Поджоги не могли стать причиной лесных пожаров, заявил Рослесхоз
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Михаил Абызов в суде
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Острова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
Росгидромет планирует создать методики вызывания дождя и рассеивания тумана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния