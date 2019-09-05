СК возбудил дело из-за пропажи вертолета, летевшего в Красноярский край

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен - РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело в связи с пропажей вертолета Ми-2 с тремя мужчинами на борту, который около месяца назад вылетел из Ямало-Ненецкого автономного округа в Красноярский край и пропал, сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в среду сообщил о пропаже вертолета, на борту которого находились как минимум три человека. Воздушное судно 11 августа вылетело из поселка Коротчаево, являющегося частью города Новый Уренгой (ЯНАО), в Дудинку Красноярского края без уведомления служб организации воздушного движения. Вертолет не прибыл в место назначения, а проведенные в августе поисково-спасательные работы результатов не принесли и были приостановлены. В ведомстве подчеркивали, что после обращения следователей власти организовали силами "Ямалспаса" дополнительные поисковые работы.

"Следователями Сургутского следственного отдела... по факту пропавшего вертолета Ми-2 с находящимися на борту пассажирами расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, трое мужчин вечером 11 августа, не оценив готовность воздушного судна, без составления плана полета и получения предполетного задания в службах авиационной навигации вылетели с территории производственной базы "Полярный экспресс" в Коротчаево в направлении Дудинки.

"До настоящего времени вертолет с пассажирами на борту к месту назначения не прибыл", - пояснили в следственном управлении.