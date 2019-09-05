Путин призвал обновить сеть образовательных учреждений на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно коренным образом обновить сеть учреждений культуры, досуга и образования на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны должен стать новый культурно-образовательный и музейный комплекс на Дальнем Востоке, здесь, во Владивостоке. Но вместе с этим нужно коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке. Сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи", - сказал Путин.
Президент добавил, что во время встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил большую привлекательность и туристический потенциал этого региона.
"Конечно, создание такого крупного общероссийского культурно-просветительского центра с филиалами наших ведущих музеев - Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, филиала Мариинского балета и оперы, безусловно, без всяких сомнений, кратно повысит туристическую привлекательность Владивостока", - добавил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.