Путин призвал обновить сеть образовательных учреждений на Дальнем Востоке

"Важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны должен стать новый культурно-образовательный и музейный комплекс на Дальнем Востоке, здесь, во Владивостоке. Но вместе с этим нужно коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке. Сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи", - сказал Путин.