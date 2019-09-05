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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин предложил увеличить целевой набор в дальневосточные вузы

10:41 05.09.2019 (обновлено: 10:57 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Надо увеличить количество целевого набора в вузы в Дальневосточном федеральном округе по остродефицитным специальностям, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Президент отметил, что надо думать о будущем, дать возможность сегодняшним школьникам, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке, получить качественное образование, независимо от доходов и материального состояния их семей.
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"Считаю, что стоит расширить программу предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остродефицитным специальностям, чтобы молодые люди учились, как за государственный счёт, так и за счет потенциальных работодателей, и были уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно были решены", – сказал он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинОбщество
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