Путин: в ДФО с 2015 года вложили более 600 миллиардов рублей

"В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тысяч рабочих мест. В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23% - это без малого в три раза выше, чем в целом по стране", - сообщил он.