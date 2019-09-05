Путин: в ДФО с 2015 года вложили более 600 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальневосточный регион РФ, благодаря мерам поддержки, получил более 600 миллиардов рублей инвестиций с 2015 года, было открыто 242 новых производства и созданы тысячи рабочих мест, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тысяч рабочих мест. В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23% - это без малого в три раза выше, чем в целом по стране", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году войти в число пяти крупнейших экономик мира. Для Дальнего Востока в Национальной программе развития региона до 2035 года поставлена задача достичь экономического роста в 6%.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.