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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: в ДФО с 2015 года вложили более 600 миллиардов рублей

10:26 05.09.2019 (обновлено: 11:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальневосточный регион РФ, благодаря мерам поддержки, получил более 600 миллиардов рублей инвестиций с 2015 года, было открыто 242 новых производства и созданы тысячи рабочих мест, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тысяч рабочих мест. В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23% - это без малого в три раза выше, чем в целом по стране", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году войти в число пяти крупнейших экономик мира. Для Дальнего Востока в Национальной программе развития региона до 2035 года поставлена задача достичь экономического роста в 6%.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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