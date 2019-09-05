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РИА Новости
Восточный экономический форум

АТР в ближайшие годы будет играть значимую роль в мире, заявил Путин

10:21 05.09.2019 (обновлено: 10:49 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшие годы будет играть значимую роль в мире.
"Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие. Чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным. Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японией, другими странами АТР строятся на принципах уважения и честного диалога и уверен, имеют большие перспективы, созвучные той растущей роли, которую предстоит играть Азиатско-Тихоокеанскому региону в предстоящее десятилетие. Думаю, присутствующие здесь высокие зарубежные гости, наши друзья, с этим согласны", - сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
10:49Восточный экономический форум
Отношения России со странами АТР строятся на уважении, заявил Путин
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