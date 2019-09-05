АТР в ближайшие годы будет играть значимую роль в мире, заявил Путин

"Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие. Чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным. Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японией, другими странами АТР строятся на принципах уважения и честного диалога и уверен, имеют большие перспективы, созвучные той растущей роли, которую предстоит играть Азиатско-Тихоокеанскому региону в предстоящее десятилетие. Думаю, присутствующие здесь высокие зарубежные гости, наши друзья, с этим согласны", - сказал Путин.