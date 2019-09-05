"Вертолеты России" и Приморье договорились модернизировать завод "Прогресс"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на нем новых вертолетов, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.

"Соглашение о сотрудничестве мы подписали с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Современные вертолеты для организации внутрикраевых перевозок и работы санитарной авиации выпустит Арсеньевская компания "Прогресс". Документ предусматривает модернизацию авиапредприятия, строительство новых вертолетов и обслуживание воздушных машин, а также направлено на развитие воздушных пассажирских перевозок в Приморье", - отметил Кожемяко.

Он добавил, что ещё одно соглашение на ВЭФ подписано с Фондом содействия реформирования ЖКХ о строительстве в ЗАТО Фокино газовой котельной и 14 километров новых тепловых сетей.

"Это первый проект в крае, реализованный на условиях концессии. Общая сумма вложений в проект с учетом средств инвесторов составит 1,5 миллиарда рублей. Первый аванс в размере 30 миллионов рублей глава фонда Константин Цицин передал краю сразу после подписания соглашения", - добавил губернатор.