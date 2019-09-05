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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Вертолеты России" и Приморье договорились модернизировать завод "Прогресс"

10:06 05.09.2019 (обновлено: 11:06 05.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на нем новых вертолетов, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.
"Соглашение о сотрудничестве мы подписали с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Современные вертолеты для организации внутрикраевых перевозок и работы санитарной авиации выпустит Арсеньевская компания "Прогресс". Документ предусматривает модернизацию авиапредприятия, строительство новых вертолетов и обслуживание воздушных машин, а также направлено на развитие воздушных пассажирских перевозок в Приморье", - отметил Кожемяко.
Он добавил, что ещё одно соглашение на ВЭФ подписано с Фондом содействия реформирования ЖКХ о строительстве в ЗАТО Фокино газовой котельной и 14 километров новых тепловых сетей.
"Это первый проект в крае, реализованный на условиях концессии. Общая сумма вложений в проект с учетом средств инвесторов составит 1,5 миллиарда рублей. Первый аванс в размере 30 миллионов рублей глава фонда Константин Цицин передал краю сразу после подписания соглашения", - добавил губернатор.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Читайте полный текст с Олегом Кожемяко >>
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Восточный экономический форумПриморьеАндрей БогинскийВертолеты РоссииОлег КожемякоКонстантин ЦицинВладивостокРоссия
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