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РИА Новости

В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября

10:03 05.09.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
Ранее НАСА сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.57 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
"По заключению межведомственной комиссии основной и дублирующий экипажи подготовлены к выполнению полета на корабле "Союз МС-15" и российском сегменте МКС и могут приступить к предстартовой подготовке на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.
В конце августа экипажи сдали заключительные экзамены на тренажерах корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС.
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Планируется, что Скрипочка и Меир после 187 суток на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом.
Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.35 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.
В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.
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Ник ХейгСоюз-ФГАлексей ОвчининОлег СкрипочкаЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станцияРоскосмосНАСАМосковская областьЗвездный городокКазахстанРИА Наука
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