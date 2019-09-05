Пресс-конференция ФАС России об изменении ответственности за картели

Участники:- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;- начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей ТЕНИШЕВ.ФАС России доработала проекты нескольких соответствующих федеральных законов. В числе изменений: криминализация ограничивающих конкуренцию соглашений заказчиков и участников торгов; усиление уголовной ответственности за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний; ведение реестра участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках и многое другое.по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".