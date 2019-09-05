Пресс-конференция ФАС России об изменении ответственности за картели

Участники:
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей ТЕНИШЕВ.
ФАС России доработала проекты нескольких соответствующих федеральных законов. В числе изменений: криминализация ограничивающих конкуренцию соглашений заказчиков и участников торгов; усиление уголовной ответственности за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний; ведение реестра участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках и многое другое.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей ЦАРИКОВСКИЙ;
- начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей ТЕНИШЕВ.
ФАС России доработала проекты нескольких соответствующих федеральных законов. В числе изменений: криминализация ограничивающих конкуренцию соглашений заказчиков и участников торгов; усиление уголовной ответственности за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний; ведение реестра участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках и многое другое.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/