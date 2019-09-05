Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин

АФИНЫ, 5 сен - РИА Новости. Сильный лесной пожар начался в районе Неа Макри в окрестностях Афин, власти говорят о поджоге.
В прошлом году в этом же районе вспыхнул огонь в городке Мати, тогда погибли 100 человек. Причиной прошлогоднего ЧП стало сжигание мусора во время штормового ветра.
Пожар в Неа Макри начался в 2.17 ночи (время совпадает с московским), на тушение были сразу же направлены 98 пожарных и 35 машин, отряды пеших пожарных, подключились добровольцы, сообщила пожарная служба.
С рассветом к тушению подключилась авиация - три пожарных самолёта и два вертолёта, а также вертолёт координации действий.
Пожар начался недалёко от известного монастыря святого Ефрема. Домам огонь не угрожает, однако некоторых жителей эвакуировали.
Это седьмой пожар в районе за последние девять дней.
Сообщается, что было два очага возгорания на расстоянии в 500 метров друг от друга.
"Похоже, человеческая рука подожгла. Есть признаки поджога, и местные жители жалуются на подозрительные действия некоторых людей", - сказал Афинскому агентству новостей АМНА губернатор Аттики Йоргос Патулис, добавив, что департамент пожарных расследований должен установить причины.