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РИА Новости

Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин

09:08 05.09.2019 (обновлено: 09:12 05.09.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПожарная машина в Афинах
Пожарная машина в Афинах
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пожарная машина в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 5 сен - РИА Новости. Сильный лесной пожар начался в районе Неа Макри в окрестностях Афин, власти говорят о поджоге.
В прошлом году в этом же районе вспыхнул огонь в городке Мати, тогда погибли 100 человек. Причиной прошлогоднего ЧП стало сжигание мусора во время штормового ветра.
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Пожар в Неа Макри начался в 2.17 ночи (время совпадает с московским), на тушение были сразу же направлены 98 пожарных и 35 машин, отряды пеших пожарных, подключились добровольцы, сообщила пожарная служба.
С рассветом к тушению подключилась авиация - три пожарных самолёта и два вертолёта, а также вертолёт координации действий.
Пожар начался недалёко от известного монастыря святого Ефрема. Домам огонь не угрожает, однако некоторых жителей эвакуировали.
Это седьмой пожар в районе за последние девять дней.
Сообщается, что было два очага возгорания на расстоянии в 500 метров друг от друга.
"Похоже, человеческая рука подожгла. Есть признаки поджога, и местные жители жалуются на подозрительные действия некоторых людей", - сказал Афинскому агентству новостей АМНА губернатор Аттики Йоргос Патулис, добавив, что департамент пожарных расследований должен установить причины.
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