В Кузбассе завели уголовное дело о загрязнении воздуха

КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Уголовное дело о загрязнении воздуха предприятием теплоснабжения в городе Осинники возбудили нас основании материалов прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Прокуратура города провела проверку, в ходе которой установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, осуществлен выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ с превышением установленного лимита. Прокурор направил в следственный орган материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха)", – говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города.