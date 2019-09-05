В Кузбассе завели уголовное дело о загрязнении воздуха

"Прокуратура города провела проверку, в ходе которой установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, осуществлен выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ с превышением установленного лимита. Прокурор направил в следственный орган материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха)", – говорится в сообщении.