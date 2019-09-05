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РИА Новости

В Кузбассе завели уголовное дело о загрязнении воздуха

08:36 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабота завода. Архивное фото
Работа завода. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Уголовное дело о загрязнении воздуха предприятием теплоснабжения в городе Осинники возбудили нас основании материалов прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Прокуратура города провела проверку, в ходе которой установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, осуществлен выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ с превышением установленного лимита. Прокурор направил в следственный орган материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха)", – говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города.
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