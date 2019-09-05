Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Вид на улицу Ильинка в Москве

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ожидает москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до 19-21 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве и по области облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В центре столицы плюс 19-21, по области 17-22 градуса", - сказал Леус.

По его словам, количество осадков, которые выпадут в течение дня, не превысит 5 миллиметров.

"По нашим расчетам, в течение дня в Москве выпадет от 2 до 5 миллиметров дождя", - добавил Леус.

Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.