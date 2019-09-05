Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Количество руководителей в ОАК избыточно, даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Интеграция предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК - избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК", - сказал Сердюков.

Кроме того, отметил он, упразднено пять должностей заместителей генерального директора. В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала. "Отмечу, что квалифицированный инженерный и конструкторский состав оргштатные мероприятия не затрагивают", - добавил индустриальный директор Ростеха.