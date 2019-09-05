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РИА Новости

В ШОС заявили, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Афганистана

08:30 05.09.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Страны ШОС крайне обеспокоены ситуацией в Афганистане и возникающими из-за нее региональными угрозами, но не намерены вмешиваться во внутренние дела этого государства, заявил в четверг генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
"Государства-члены ШОС не намерены вмешиваться во внутренние дела Афганистана, однако их крайне беспокоит ведущаяся там в течение многих лет гражданская война, которая является важнейшим фактором региональной нестабильности и опасности распространения с территории этой страны международного терроризма, экстремизма и наркоугрозы", - сказал Норов на встрече с журналистами из стран ШОС.
Кабул
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По его словам, "ШОС демонстрирует единство в твердой приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Афганистана, а также свою неизменную поддержку афганского правительства и народа в их усилиях по восстановлению своей страны и укреплению демократических институтов".
"Государства ШОС на различных уровнях, в том числе на самом высоком, неоднократно выражали серьезную обеспокоенность всем комплексом проблем этой страны. ШОС считает, что нет сугубо военного решения, которое обеспечило бы стабильность в Афганистане, только всеобъемлющий подход к решению проблем в сферах безопасности и экономики, государственного управления и развития при координирующей роли ООН в деле содействия обеспечения мира и стабильности в Афганистане могут принести долгожданный результат", - подчеркнул генсек ШОС.
Он указал, что, помимо прочего, государства-члены содействуют установлению диалога между правительством Афганистана и оппозицией, оказывают экономическую и техническую помощь Афганистану, включая помощь в строительстве железных и автомобильных дорог, масштабную гуманитарную помощь.
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