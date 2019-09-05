В ЛНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 4 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.