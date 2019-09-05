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РИА Новости

Террористы не найдут укрытия в странах ШОС, заявил генсек организации

08:05 05.09.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Страны ШОС постоянно укрепляют антитеррористическое сотрудничество, результаты которого уже отчетливо видны, террористам должно быть понятно, что на пространстве ШОС укрытия они не найдут, заявил в четверг генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
"В хартии ШОС написано, что мы объявили войну трем силам зла — терроризму, сепаратизму и экстремизму, которые являются главными угрозами настоящего времени. ШОС была создана за три месяца до известных событий 11 сентября 2001 года, это говорит о том, что руководители государств-членов пророчески предвидели опасность проявления международного терроризма", - сказал Норов на встрече с журналистами из стран ШОС.
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По его словам, "практическая работа по совершенствованию антитеррористических механизмов не прекращается ни на день, о ее успешности можно судить по сократившейся террористической активности экстремистских группировок на территории наших стран".
"Самое главное в этом взаимодействии — решительная и бескомпромиссная ликвидация правовых, финансовых и социальных основ существования террористического подполья. У террористов должно быть понимание того, что у них не может быть какого-либо укрытия на пространстве ШОС", - подчеркнул генеральный секретарь организации.
Он добавил, что значительную роль в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности на пространстве ШОС играет региональная антитеррористическая структура ШОС, "потенциал сотрудничества компетентных органов на этих направлениях будет наращиваться".
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