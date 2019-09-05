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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от пожаров жителям Сибири

07:22 05.09.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за слова сочувствия, которые тот выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с недавними лесными пожарами.
"В начале нашей беседы хотел бы поблагодарить сердечно за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами", - заявил Путин на переговорах с Абэ, проходящих в четверг в рамках Восточного экономического форума.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинСибирский ФОЯпонияРоссияОбщество
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