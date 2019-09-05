Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от пожаров жителям Сибири

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за слова сочувствия, которые тот выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с недавними лесными пожарами.

"В начале нашей беседы хотел бы поблагодарить сердечно за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами", - заявил Путин на переговорах с Абэ, проходящих в четверг в рамках Восточного экономического форума.