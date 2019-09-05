Военные возводят новую дамбу в Комсомольске-на-Амуре

"Большая вода вплотную подошла к постройкам местных жителей, дамба возводится на территории их придомовых участков. Гидрозащитное сооружение состоит из мешков с песком, планируется возвести по протяженности более 1 тысячи метров, 2 метра в ширину и около 1,5 метров в высоту. Для выполнения работ привлечены более 50 специалистов железнодорожного соединения округа. В тело дамбы уже уложены более 8 тысяч мешков", - говорится в сообщении.