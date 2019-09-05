Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T06:26Z
https://ria.ru/20190905/1558322355.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155802/19/1558021990_0:134:2560:1574_1036x0_80_0_0_971ed6e4e6355ca6ec400992e81233a3.jpg
РИА Новости

Военные возводят новую дамбу в Комсомольске-на-Амуре

06:26 05.09.2019
460
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ЧИТА, 5 сен – РИА Новости. Военные строят новое защитное сооружение на береговой линии в Комсомольске-на-Амуре, к которому подходит пик паводка, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"Большая вода вплотную подошла к постройкам местных жителей, дамба возводится на территории их придомовых участков. Гидрозащитное сооружение состоит из мешков с песком, планируется возвести по протяженности более 1 тысячи метров, 2 метра в ширину и около 1,5 метров в высоту. Для выполнения работ привлечены более 50 специалистов железнодорожного соединения округа. В тело дамбы уже уложены более 8 тысяч мешков", - говорится в сообщении.
На дамбу продолжают вести грунт, чтобы поднять ее до отметки в девять метров.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 18:37РИА Новости
Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
200001
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
Рекомендуем
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
РИА
Новости
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Лента
новостей
Паводок в Хабаровске
В Хабаровском крае выросло число населенных пунктов, подтопленных паводком
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Паводок в Хабаровске
Пик паводка в Хабаровском крае подходит к Комсомольску
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния