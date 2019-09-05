Малайзия обсуждает с компаниями из РФ прямые инвестиции в экономику страны

"Мы обсуждаем с российскими компаниями возможность их более тесной вовлеченности в экономическое развитие Малайзии, в особенности в том, что касается прямых инвестиций", - сказал премьер в интервью в преддверии своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в четверг на полях ВЭФ.