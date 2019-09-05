Малайзия обсуждает с компаниями из РФ прямые инвестиции в экономику страны

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия обсуждает с российскими компаниями возможность прямых инвестиций в экономику страны, заявил РИА Новости премьер-министр страны Махатхир Мохамад.
"Мы обсуждаем с российскими компаниями возможность их более тесной вовлеченности в экономическое развитие Малайзии, в особенности в том, что касается прямых инвестиций", - сказал премьер в интервью в преддверии своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в четверг на полях ВЭФ.
"Малайзия - торговая страна, которая всегда пытается найти новые рынки. Мы видим, что восточная часть России может стать хорошим рынком для нашего экспорта", - добавил премьер.
Он отметил, что в настоящий момент стороны не планируют подписания каких-либо соглашений. "Но мы хотим посмотреть, есть ли в этом потребность", - подчеркнул премьер.