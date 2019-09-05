МИД Франции назвал важным возвращение к полному соблюдению иранской сделки

ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Возврат к полному соблюдению иранской ядерной сделки сейчас основная цель, нельзя допустить действий, которые бы подрывали усилия по деэскалации. Так представитель МИД Франции, одного из гарантов сделки, прокомментировал решение Ирана продолжить сокращение своих обязательств по соглашению.

Ранее в среду иранский президент Хасан Роухани заявил, что Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств, так как желаемые результаты все еще не достигнуты.

"Франция предпринимает усилия для деэскалации напряженности. Как сказал министр (иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан), двери приоткрыты. Очевидно, что отсутствие новых нарушений ядерной сделки и возврат к полному соблюдения договора - основные цели в этом процессе", - сказал представитель французского ведомства.

"Крайне важно, чтобы не было действий, дающих плохой сигнал, которые могли бы подорвать усилия по деэскалации", - подчеркнул он.