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РИА Новости

МИД Франции назвал важным возвращение к полному соблюдению иранской сделки

00:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Возврат к полному соблюдению иранской ядерной сделки сейчас основная цель, нельзя допустить действий, которые бы подрывали усилия по деэскалации. Так представитель МИД Франции, одного из гарантов сделки, прокомментировал решение Ирана продолжить сокращение своих обязательств по соглашению.
Ранее в среду иранский президент Хасан Роухани заявил, что Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств, так как желаемые результаты все еще не достигнуты.
"Франция предпринимает усилия для деэскалации напряженности. Как сказал министр (иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан), двери приоткрыты. Очевидно, что отсутствие новых нарушений ядерной сделки и возврат к полному соблюдения договора - основные цели в этом процессе", - сказал представитель французского ведомства.
"Крайне важно, чтобы не было действий, дающих плохой сигнал, которые могли бы подорвать усилия по деэскалации", - подчеркнул он.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда ее пунктов - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Затем Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств в связи с тем, что гаранты сделки не смогли за 60 дней выполнить его требования. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 21:53РИА Новости
Роухани назвал дату начала третьего этапа сокращения ядерных обязательств
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МИД Франции‎ФранцияИранСШАВ мире
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