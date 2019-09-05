Пенс заявил о необходимости укреплять отношения с Исландией

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Американский вице-президент Майк Пенс заявил в среду в Рейкьявике, что США и Исландии необходимо укреплять отношения на фоне деятельности в регионе России и Китая.

"США благодарны за позицию, которую заняла Исландия, отказавшись от финансовых инвестиций Китая (в рамках программы - ред.) "Один пояс и один путь". Мы считаем, что весьма важно укреплять связи, которые связывают страны этого региона. То, что Исландия заняла эту позицию, - это важный шаг, который мы горячо приветствуем", - сказал Пенс журналистам.

"Несомненно, Китай становится более активным в Арктическом регионе и в экономическом, и в стратегическом плане, и действия России также усиливаются, хотя им уже несколько десятков лет. Так что пришло время нам укрепить наши союзнические отношения, сотрудничество в области безопасности", - подчеркнул вице-президент США.

По его словам, он также предостерег Исландию от использования продукции китайской телекоммуникационной фирмы Huawei.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".