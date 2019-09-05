Источник: эмиратские военные прибыли в Аден для поддержки сепаратистов

КАИР, 5 сен - РИА Новости. Эмиратские дополнительные военные силы прибыли в город Аден на юге Йемена для поддержки сил Переходного совета Южного Йемена, заявил РИА Новости источник во властях провинции Аден.

Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.

По словам источника, около 70 эмиратских военных машин были доставлены на борту судна в Аден и размещены в военном лагере сил "Пояса безопасности", лояльных Переходному совету Южного Йемена.

В свою очередь, йеменский военный источник сообщил РИА Новости, что армия Йемена доставила в среду танки, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия в город Атак - административный центр провинции Шабва.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).