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РИА Новости

Источник: эмиратские военные прибыли в Аден для поддержки сепаратистов

00:31 05.09.2019
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© AFP 2019 / Karim SahibВооруженные силы ОАЭ
Вооруженные силы ОАЭ
© AFP 2019 / Karim Sahib
Вооруженные силы ОАЭ. Архивное фото
КАИР, 5 сен - РИА Новости. Эмиратские дополнительные военные силы прибыли в город Аден на юге Йемена для поддержки сил Переходного совета Южного Йемена, заявил РИА Новости источник во властях провинции Аден.
Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
По словам источника, около 70 эмиратских военных машин были доставлены на борту судна в Аден и размещены в военном лагере сил "Пояса безопасности", лояльных Переходному совету Южного Йемена.
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В свою очередь, йеменский военный источник сообщил РИА Новости, что армия Йемена доставила в среду танки, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия в город Атак - административный центр провинции Шабва.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда. Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны.
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Саудовская АравияЙеменОАЭАденВ мире
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