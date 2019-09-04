Минэкономразвития предложило провести настройку преференциальных режимов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министерство экономического развития РФ считает необходимым произвести настройку действующих в стране преференциальных режимов, в том числе режима территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), заявил замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин.
"Эффективный, результативный и очень востребованный режим ТОР, как и многие другие преференциальные режимы, сегодня тоже требует настройки и дальнейшей эволюции", - сказал Живулин на сессии Восточного экономического форума "Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы".
По его словам, в настоящее время нередко возникает конкуренция между преференциальными режимами, тогда как конкурировать должен бизнес за право воспользоваться соответствующими льготами.
"Начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы. И нередко это приводит к тому, что уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными", - отметил замминистра.
В результате такие обширные льготы "не всегда положительным образом" влияют на экономику предоставляющего их региона, подытожил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.