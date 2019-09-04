Минэкономразвития предложило провести настройку преференциальных режимов

"Начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы. И нередко это приводит к тому, что уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными", - отметил замминистра.